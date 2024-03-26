Son dakika haberi İstanbul'da zehir tacirleri polise ateş açtı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen 'Narkoçelik-8' operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır" açıklamasında bulundu
Giriş: 26.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:09
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