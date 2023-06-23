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Son dakika haberi İstanbul Valiliği açıkladı! Girişler yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" denildi

Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Girişler yasaklandı
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DHA

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Yaz mevsimiyle birlikte havaların ısınması orman yangını tehlikesini artırdı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Belirtilen nedenlerle;

6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

Madde 1­- İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Madde 2 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 3 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 4 – Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 5 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 6 ­ Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

Madde 7 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 8– Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 9 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 10 – Bu karar hükümleri 24.06.2023 ­ 15.10.2023 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 11 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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