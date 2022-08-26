Son dakika haberler: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul´da gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında İstanbul Başakşehir, A grubunda Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Riga FC (Letonya) ile eşleşti. Sivasspor ise Slavia Prag (Çekya), CFR Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) ile G grubunda yer aldı.

VOLKAN DEMİREL KURADA GÖREV YAPTI UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul´da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe´nin önemli isimlerinden olan ve son olarak Fatih Karagümrük´te teknik direktörlük görevi üstlenen Volkan Demirel ile kariyerinde Lens, Liverpool, Slavia Prag formaları giyen eski futbolcu Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye´yi temsil eden İstanbul Başakşehir, kura çekimine 1´inci torbadan katılırken; Demir Grup Sivasspor ise 3´üncü torbada yer aldı. Kura çekiminde 32 takım, 4´erli 8 gruba dağıldı. Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

BAŞAKŞEHİR A GRUBU'NDA A Grubu: İstanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS B Grubu: West Ham United, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden