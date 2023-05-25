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Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayetin iddianamesi: İşte saat saat cinayet günü - Son dakika haberler
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İşte saat saat şarkıcı Seçil Çiftçi'nin iddianamesi!

İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar ortaya çıktı. HTS kayıtlarına göre Seçil Çiftçi, Semih Sevim’le en son 21.59’da telefonla görüştü. Aynı bazda sinyal veren bu görüşmenin ardından başka görüşme yapılmadı. Sevim bu saatten sora öldürüldü. İddianamede, babanın HTS kayıtları dışında kullandığı araçla ilgili elde edilen görüntülerin detayları da yer aldı. Görüntülere göre, babanın kullandığı ve cesedin taşındığı araç saat 02.22’de kameraya takılıyor

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayetin iddianamesi: İşte saat saat cinayet günü - Son dakika haberler
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İstanbul Sancaktepe'de, ormanlık alanda 1 Ocak günü cesedi bulunan Semih Sevim cinayetinin ayrıntıları, hazırlanan iddianameyle ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

BABASI DA AYNI BÖLGEDEYDİ

Kabul edilen iddianamede, tutuklu bulunan Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi’nin ortaya çıkan HTS kayıtlarına göre cinayetten önce aynı bölgedeydi. Babanın HTS kayıtları dışında araçla ilgili kamera kayıtları da yer aldı. Ayrıca Seçil Çiftçi’nin Semih Sevim ile olan telefon görüşmeleri de ortaya çıktı.

SON GÖRÜŞME 21.59’DAN SONRA

İddianamede Seçil Çiftçi’nin telefon kayıtlarının detayları yer aldı. Çiftçi, olay günü Semih Sevim ile 21.53.34’te görüşüyor. Görüşme, Şişli baz istasyonuyla aynı bölgede gerçekleşiyor. Seçil Çiftçi ile Semih Sevim arasında son görüşme 21.59.13’te yapılıyor. Savcılık makamı hazırladığı iddianamede cinayetin, son görüşme saati olan 21.59’dan sonra gerçekleştirilmiş olacağına dikkat çekiyor.

BABANIN KULLANDIĞI ARAÇ KAYITLARI

Hazırlanan iddianamede, baba Cemal Çiftçi, verdiği ifadesinde kızının evine 23.00 sıralarında gittiğini belirtiyor. Ancak savcılık tarafından incelenen HTS kayıtları, babanın cinayet saatinden önce olay bölgesinde olduğunu gösteriyordu. HTS kayıtları dışında babanın kullandığı araçla ilgili elde edilen kamera görüntüleri de iddianameye ayrıntılı olarak yer aldı.

CESEDİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ SAAT 02.12

İddianamede yer alan kayıtlara göre şüpheli baba Cemal Çiftçi’nin kullandığı 59’la başlanan plakalı aracın, 28 Aralık 2022 günü saat 21.26.58’de çevreyolu istikametinden Şişli Mecidiyeköy istikametine gittiği görülüyor. 29 Aralık 2022 günü ise saat 02.22.08’de aracın Şişli Büyükdere Caddesi istikametinden İstanbul çevreyolu istikametine gittiği belirtiliyor. Savcılığın iddiasına göre bu görüntü öldürülen Semih Sevim’in cesedinin Sancaktepe’ye götürüldüğünü gösteriyordu.

İSTANBUL’A GELDİKTEN BİR HAFTA SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Semih Sevim, 22 Aralık günü İstanbul’a geldi. 26 Aralık günü çiçek alarak Seçil Çiftçi'nin evine gitti. Çiftçi o anları videoya alarak içeri almadı. 27 Aralık günü ikilinin duruşması vardı. Mahkemede yer aldılar. 28 Aralık günü Semih Sevim konuşmak için Seçil Çiftçi’nin Şişli’deki evine gitti ve evden canlı çıkamadı. 30 Aralık günü kardeşi Fatih Sevim kayıp başvurusunda bulundu. 1 Ocak 2023 günü cesedi Sancaktepe’de ormanlık alanda bulundu. Cinayet aileye 3 Ocak günü bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından Seçil Çiftçi ve baba Cemal Çiftçi gözaltına alındı. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, 5 Ocak günü tutuklandı.

TUTUKLU BABA KIZ İÇİN AĞIR MÜEBBET İSTENİYOR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından kabul edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma haziran ayında yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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