İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı
ABONE OL

Son dakika haberi İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndaki görev değişimi hakkında, "Genel Başkanımla görüşeceğim" dedi

Son dakika: İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan görev mesajı
0:00 / 0:00
DHA

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki Başkanlık Divanı değişikliği hakkında, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim" dedi.

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen Başkanlık Divanı değişikliğinde, Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alınmıştı.

İYİ Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ümit Özdağ'dan son dakika Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Mansur Yavaş'ı göree çağırıyoruz!
GÜNDEM Özdağ: "Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz"
Van Gölü'nden 121 bin metreküp çamur alındı
GÜNDEM Van Gölü'nden 121 bin metreküp çamur alındı
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı: 2022 Nisan ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi
GÜNDEM Ara tatil için geri sayım başladı!
Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı
GÜNDEM Frenleri tutmayan otobüs ortalığı birbirine kattı
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB 2022 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM AÖL kayıt yenileme tarihi
Son dakika: Avcılar'da kafede yangın!
GÜNDEM Avcılar'da kafede yangın!
SON DAKİKA | İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İETT zammı sonrası güncel akbil fiyatları ne kadar?
GÜNDEM İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022
AUZEF ara dönem (vize) sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AUZEF ara sınavı için geri sayım başladı!
Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.