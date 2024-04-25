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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Partili Birol Aydemir, partideki görevinden ve üyeliğinden istifa etti!

        Son dakika haberi İYİ Partili Aydemir, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:55
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        İYİ Partili Aydemir'den istifa kararı
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

        Aydemir paylaşımında, "Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Partiden ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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