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İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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