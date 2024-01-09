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        Haberler Gündem İzmir'de vapur karaya çarptı

        Son dakika haberi İzmir'de vapur karaya çarptı

        İzmir'de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:21
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        İzmir'de vapur karaya çarptı
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        Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

        Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı.

        Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

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