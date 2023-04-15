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Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaretinde patlama sesi duyuldu!
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Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaretinde patlama sesi duyuldu!

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi

Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaretinde patlama sesi duyuldu!
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AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

AA'da yer alan habere göre Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

YARA ALMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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