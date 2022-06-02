Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

3 MİLYON EURO ALACAK

Sarı-lacivertliler, Jesus'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır."

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022

CAN BARTU TESİSLERİ'Nİ GEZDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti. Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.

5 YILDIZLI LOGO DETAYI

Öte yandan Jorge Jesus'un çekildiği bir fotoğrafta '5 yıldızlı logo' detayı gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, 28 şampiyonluk başvurusuna henüz yanıt gelmediğini belirterek, "Önümüzdeki sezon logomuza 5 yıldızı takacağız" demişti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 2, 2022

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı.

16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı teknik direktörlük hayatında ise daha başarılı oldu ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırdı.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo oldu. Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıktı. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Braga sezonu 5.sırada tamamladı.

Jorge Jesus'un Braga'dan sonra durağı Benfica oldu. Benfica'da 321 maça çıkan Portekizli teknik adam 227 galibiyet, 47 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Benfica'da 2.27 puan ortalaması tutturarak dikkatleri üzerine çekti.

Jesus Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Benfica ile başarılı 5 senenin ardından ezeli rakibi Sporting Lizbon'a giden Jorge Jesus 3 yıl Lizbon'da kaldı. Lizbon'da 158 maça çıkan deneyimli teknik adam 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet aldı.

Jesus, Sporting Lizbon ile 1 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

2019-2020 sezonunda Brezilya'nın Flamengo takımına giden Jesus burada 50 maça çıktı. 50 maçta takımına aldırdığı 38 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.42 puan ortalaması yakaladı.

Jorge Jesus, Brezilya'da 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa, 1 Copa Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca Portekizli teknik adam 2013-2014 sezonu ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetti.