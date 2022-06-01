Fenerbahçe'de daha önce çalışmış olan Vitor Pereira ile Jorge Jesus'u karşılaştırır mısın?

PEDRO BARATA: Bazı benzerlikleri var. Portekiz'de kazanma “zorunluluğu” olan takımları yönetmek için çalıştılar, her maçı kazanmak için oynarlar. İkisi de taktik çalışmayı çok seviyor ve yakın geçmişte ikisi de üçlü savunmayla oynadı. Ayrıca ikisinin de güçlü karakterleri var.