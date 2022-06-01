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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekizli gazeteciler, Jesus'u anlattılar!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayım sona erdi! Portekizli hoca artık İstanbul'da... Dünyaca ünlü teknik adamı Portekizli gazeteciler anlattı! Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırabilir mi, taktik anlayışı ve oyuncularla ilişkisi nasıl, Vitor Pereira ile benzer ve farklı yönleri neler, genç oyunculara bakışı nasıl ve transferdeki istekleri neler olur?

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  • 01
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. Kariyeri kupalarla dolu olan Jorge Jesus, uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi zafere taşımak için göreve başlayacak.
  • 02
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Jesus'un Fenerbahçe'de nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Biz de 67 yaşındaki teknik adamla ilgili merak edilenleri Portekizli gazetecilere sorduk. Pedro Barata (Expresso), Mario Cagica (Bola na Rede) ve Rui Malheiro (RTP, Record), Jorge Jesus'u anlattı.
  • 03
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Jorge Jesus'un bu durumu aşıp takımı başarıya ulaştırabileceğine inanıyor musun?

    PEDRO BARATA: Jorge Jesus açıkçası çok deneyimli bir teknik direktör. Portekiz, Suudi Arabistan ve Brezilya gibi ülkelerde şampiyonluklar kazanabileceğini kanıtlamış biri. Fenerbahçe, çok fazla baskının olduğu bir ülkede, bu karmaşık yakın geçmişin içinde zor bir mücadele. Ayrıca Jesus kulüpteki son döneminde Benfica'da iyi sonuçlar alamadı, bu yüzden son işinde yaptıklarına kıyasla daha iyi olması gerekecek.
  • 04
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    MARIO CAGICA: Bence Jorge Jesus Fenerbahçe'yi özellikle ilk 1-2 yılında geliştirebilir. Kulüplerde etki yaratan bir tarzı var, kulüp ona doğru oyuncuları verirse Fenerbahçe'nin anında sonuç alabileceğini düşünüyorum.

     
  • 05
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    RUI MALHEIRO: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bu bakış açısı nedeniyle olmalı. Başarılı olup olmayacağına gelince, bu başka bir soru; çünkü Flamengo'da elde ettiği muazzam başarıdan sonra, şampiyon olma hedefine sahip olduğu ve ilk sezonunda 102 milyon euro'nun üzerinde büyük bir harcama yaptığı Benfica'da bir buçuk yıl korkunç bir yıl geçirdi. Beklentiler yüksekti ve Jesus onlara asla yaklaşmadı.
  • 06
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Jorge Jesus'un taktik anlayışı ve oyunculara yaklaşımıyla ilgili neler söylersin?

    PEDRO BARATA: Jorge Jesus yıllar boyunca neredeyse her zaman 4-4-2'de oynadı, 4-1-3-2'ye benzer bir 4-4-2. Benfica (2009-2015), Sporting (2015-2018) ve Flamengo (2019-2020)'deki ilk döneminin çoğunda böyleydi. Bazen fazladan bir orta saha oyuncusuyla oynayabilirdi, ancak neredeyse her zaman 4-4-2 oynattı. Benfica'daki son döneminde (2020 - Aralık 2021), 90'larda kullandığı bir diziliş olan üçlü savunma ile çok oynadı.
  • 07
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    MARIO CAGICA: Jorge Jesus'un iyi niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum ama son yıllarda stratejisi ve yöntemleri biraz paslandı. Bence fikirleri oyuncularına iyi geçmedi (Örneğin Benfica'da Pizzi gibi oyuncularla sorunlar yaşadı). Ama Fenerbahçe'de göstereceği ilk etkinin başarısı için belirleyici olacağını düşünüyorum. 
  • 08
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Mütevazı davranırsa Fenerbahçe'yi geliştireceğini düşünüyorum. Ona bağlı. Jorge Jesus, şu anda Portekiz'de iyi bir itibara sahip değil, özellikle de Benfica'daki son ayları nedeniyle. Guardiola'nın Rui Vitoria'ya yaptığı iltifatı kendi üzerine alınması ve Vitoria'nın bu durumla alay etmesi; Paulo Sousa Flamengo'nun başındayken Flamengo'yu beklediğini söylemesi gibi olaylar yaşandı. 
  • 09
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    RUI MALHEIRO: Jesus genelde 4-4-2 taktiğini seçti, ancak son zamanlarda Benfica'da takımın derinliği kontrol ettiği bazı savunma sorunlarını gizlemeye çalışmak için 3-4-2-1'i kullandı. Hepsinden önemlisi, onun ileride saldırgan, hızlı, korkusuzca rakibin boşluklarını aramaya devam eden, ancak savunma bölümünde çok katı, özellikle son savunma hattını kontrol eden bir oyun modeline değer veren bir hoca olması. 
  • 10
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Oyuncularla ilişkisi soyunma odasının nasıl olduğuna bağlı. Flamengo'da her şey mükemmel gitti. Benfica'da bazı oyuncularla bağlantı kuramadı, bu onun için iyi olmadı.
  • 11
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Fenerbahçe'de daha önce çalışmış olan Vitor Pereira ile Jorge Jesus'u karşılaştırır mısın?

    PEDRO BARATA: Bazı benzerlikleri var. Portekiz'de kazanma “zorunluluğu” olan takımları yönetmek için çalıştılar, her maçı kazanmak için oynarlar. İkisi de taktik çalışmayı çok seviyor ve yakın geçmişte ikisi de üçlü savunmayla oynadı. Ayrıca ikisinin de güçlü karakterleri var.
  • 12
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    MARIO CAGICA: Onlar çok farklı. İletişimde ve oyun tarzı olarak. Pereira için topa daha fazla sahip olmak önemliyken, Jesus için daha fazla dikine oynamak önemli. Jesus'un takım üzerinde anında etkisi var, Pereira'nın fikirlerini takım ve oyuncularla ilişkilendirmek için zamana ihtiyacı var.
  • 13
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    RUI MALHEIRO: İkisi de mükemmel Portekizli teknik direktörler. Bununla birlikte, Pereira topa daha fazla sahip olmayı geliştirirken, Jesus daha hızlı bir oyunu tercih ederek rakip kaleye güçlü bir şekilde ulaşmayı tercih ediyor. 
  • 14
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Pereira ritimleri daha çok yönetir, Jesus her zaman yüksek ritim ister. Pereira oyununu üçgenler içinde daha çok geliştirir, Jesus gol bölgelerine hızlı ulaşma konusunda daha takıntılı. Her ikisi de daha hücum profiline sahip takımları yönettiklerinde bile savunmayı çok önemsiyorlar.
  • 15
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Fenerbahçe, kadrosunu genç yaştaki futbolculardan oluşturmaya çalışıyor. Jorge Jesus'un genç futbolculara bakışı nasıldır?

    PEDRO BARATA: Tecrübeli oyunculara sahip olmayı tercih ediyor. “Oyun bilgisi” dediği şeye çok değer veriyor ve bu yüzden çok fazla deneyime sahip oyunculara sahip olmak istiyor, bu onun için önemli.
  • 16
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    MARIO CAGICA: Portekiz'de gençleri oynatmadığı için eleştirildi. Ama aynı zamanda birçok genç oyuncuyu da geliştirdi (ama onlar altyapıdan değillerdi). Artık bu konuda daha açık fikirli olduğunu düşünüyorum ve gençleri takımına eklemeye çalışacağını düşünüyorum. Ama kaliteli oyuncular isteyeceğini düşünüyorum.
  • 17
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    RUI MALHEIRO: Gençleri takıma yerleştirmek konusunda en iyisi değil. Daha deneyimli, büyük takımlarda oynamış ve kazanan profili olan oyuncuları tercih ediyor. Örneğin, Benfica'daki ilk döneminde, bugünlerde dünyanın en iyilerinden olan Bernardo Silva veya Cancelo'ya çok genç oldukları için şans tanımadı.
  • 18
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    Transfer konusunda talepleri nasıl olur? Tanıdığı oyuncuları Türkiye'ye getireceğini düşünüyor musun?

    PEDRO BARATA: Jorge Jesus transferler açısından çok şey talep ediyor. İçinde bulunduğu kulüplerin büyük harcamalar yapmasını ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Genellikle, “oyun bilgisine” ve kendi fikirlerine çok değer verdiği için, Jesus daha önce onunla çalışmış oyuncularla anlaşmayı sever, bu yüzden Portekiz'den veya Brezilya'dan oyuncuları getirmek istemesi garip olmaz.
  • 19
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    MARIO CAGICA: Joao Mario ve Seferovic gibi daha önce çalıştığı futbolcuları istediği konuşuluyor. Onun tarafından yetiştirilen bazı oyuncular talep edeceğini düşünüyorum. Bunu çok yapıyor ve bence yine yapacak.

     
  • 20
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

    RUI MALHEIRO: Öyle inanıyorum. Hem Benfica'da hem de Sporting'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birçok oyuncu çalıştırdı ve onları iyi tanıdığı için Fenerbahçe'ye götürmek isteyebilir. Oyuncu alımıyla ilgili ana kriterlerinden biri bu: onları iyi tanımalı ve zaten yönetmiş olmalı, bu şekilde oyunculardan tam olarak ne alacağını biliyor.
  • 21
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler
  • 22
    Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

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