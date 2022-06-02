TRANSFER ZİRVESİ

Jesus'un başkan Ali Koç ile devam eden transfer çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yaptığı belirtildi. Öte yandan İspanyol basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme karşılığı 7 milyon euro (ekibi dahil) maaş alacağını yazdı.