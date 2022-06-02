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Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Portekizli hoca Jorge Jesus stadı gezdi. Ali Koç'a "Hazır mısınız?" dedi. Müzede kupayı gösterip, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Gözlere ise transfere çevrildi. Portekiz basını listeyi açıkladı, Fenerbahçe'de hedef yıldız yağmuru... İşte son dakika haberinin detayları

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  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'nin önceki gece Türkiye'ye getirdiği Jorge Jesus startı verdi. 
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    1 yıllık anlaşma sağlanan ünlü teknik direktör dün başkan Ali Koç ile birlikte yemek yedi. Ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na giderek, stadı ve kulüp müzesini gezdi. 
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Kulüp tarihiyle ilgili yetkililerden bilgi alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, müzede 2010-11 şampiyonluk kupası önünde fotoğraf çektirdi. 
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Taraftarlara yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğu mesajını verdi.
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Öte yandan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la Ali Koç'un bir araya geldiği görüntüyü paylaştı. Portekizli teknik adam Koç'la el sıkışırken "Hazır mısınız?" dedi. Ali Koç ise "Hazırım" yanıtı verirken ikilinin neşeli hali dikkat çekti.
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    TRANSFER ZİRVESİ

    Jesus'un başkan Ali Koç ile devam eden transfer çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yaptığı belirtildi. Öte yandan İspanyol basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme karşılığı 7 milyon euro (ekibi dahil) maaş alacağını yazdı. 
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    ÖNEMLİ İSİMLER KAZANDIRDI

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. 
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Tecrübeli teknik adam, Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandırırken, Benfica ise bu önemli yıldızlardan büyük gelir elde etti.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    RÜYA GİBİ BİR KARDO

    Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adama rüya gibi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Sarı-Lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan Marcelo transferinde önemli aşama kaydetti. Jorge Jesus'un, Brezilyalı sol bekle bir görüşme yapacağı öğrenildi. 
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    William Carvalho için ise Real Betis ile pazarlıklar başladı. Eski takımı Sporting'in de 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. 
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Portekiz basınına göre Carvalho, karar vermeden önce kendisini parlatan hocası Jesus ile konuşmak istiyor. 
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    İspanyol medyasına göre ise Real Betis, tecrübeli futbolcu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Listesinin ilk sırasında yer alan bir diğer isim Flamengo'nun gol makinesi Gabigol. 
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Brezilya basınına göre yıldız futbolcu, çok sevdiği Jorge Jesus ile yeniden çalışmak için ayrılmaya hazır.
  • 16
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    PORTEKİZ BASINI LİSTEYİ AÇIKLADI

    Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmesine geniş yer ayıran Portekiz basını, tecrübeli hocanın transfer listesini de duyurdu. İşte o isimler:
  • 17
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Estoril'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Franco
  • 18
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Estoril'den forvet Joao Carlos (27)
  • 19
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Braga'dan ön libero Al Musrati (26)
  • 20
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Flamengo'nun ön liberosu Willian Arao (29)
  • 21
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Flamengo'nun kanat oyuncusu Bruno Henrique (31)
  • 22
    Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, şu an Sporting'de olan Islam Slimani (33)

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