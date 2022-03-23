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Haberler Basketbol Kadınlar EuroLeague FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak
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Son dakika haberi Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali, İstanbul'da

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali, Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde 8-10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliği yapacağı 8-10 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda maçlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'dan Perfumerias Avenida, Macaristan'dan Sopron Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag takımları yer alacak.

Geçen yıl da bu turnuvada mücadele eden Türk temsilcisi, yarı finalde ZVVZ USK Prag'la, Perfumerias Avenida ise Sopron Basket'le karşılaşacak.

Darüşşafaka'nın maçlarını oynadığı İstanbul'daki Volkswagen Arena, geçen yıl bu turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ise 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlenmişti.

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