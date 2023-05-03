Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
6 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
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