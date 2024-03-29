Son dakika haberi Kalın, ABD heyeti ile görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:25 facebook

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