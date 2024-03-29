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        Haberler Gündem Güncel İbrahim Kalın, ABD heyeti ile görüşecek - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Kalın, ABD heyeti ile görüşecek

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:25
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        Kalın, ABD heyeti ile görüşecek
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bugün bir araya gelecek.

        Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin konular ele alınacak.

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