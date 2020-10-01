Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Karantinayı ihlal edip taksiye çıktı
ABONE OL

Taksim'de karantina ihlali yapan taksi şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde dikkat çeken bir olay yaşandı. İlçede, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen taksi şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Son dakika haberi! Karantinayı ihlal edip taksiye çıktı
AA

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

AA'nın haberine göre, otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

Denetimlerde taksi şoförü Aykut Güler'i durduran ekipler, kontrolde şoför Güler'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, bunun üzerine şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güler'i ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.

Taksi, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihleri sonuç sorgulama
GÜNDEMEk tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
İş makinesinin üzerine ağaç devrildi, bir çocuk öldü!
GÜNDEMİş makinesinin üzerine ağaç devrildi, bir çocuk öldü!
Karantinayı delip kahvehaneye gitti!
GÜNDEMKarantinayı delip kahvehaneye gitti!
Son dakika haberi! İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Taksim Meydanı açıklaması
GÜNDEMİmamoğlu’ndan Taksim Meydanı açıklaması
Son dakika haberi! Şehit edilen 4 askerin failleri etkisiz hale getirildi!
GÜNDEMŞehit edilen 4 askerin failleri etkisiz hale ...
Cabbar'ı itfaiye kurtardı
GÜNDEMCabbar'ı itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Ünlü oteller zincirini dolandırmışlar!
GÜNDEMÜnlü oteller zincirini dolandırmışlar!
Eskişehir'de 5 Akbaş cinsi köpeği vurdular!
GÜNDEMEskişehir'de 5 Akbaş cinsi köpeği vurdular!
Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediyesi
GÜNDEMBahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediyesi
Son dakika! Rezidansın önünde çıplak halde ölü bulunan Şeyda'nın son anları kamerada! - Haberler
GÜNDEMŞeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X