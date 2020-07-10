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Danıştay’ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili dava sonuçlandı. Verilen kararla, Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı.

Karar öncesinde ve sonrasında da sosyal medyada Ayasofya paylaşımları yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın kararından kısa süre önce sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız" mesajını paylaştı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2020

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra da, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir mesaj daha paylaştı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı" paylaşımı yaptı.