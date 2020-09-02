Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Kediyi tekmeleyen kadın kamerayı görünce saldırdı!
ABONE OL

Çuval içindeki kediyi tekmelerken yakalandı! Kamerayı görünce çıldırdı

İstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı da darp etti. Kediye eziyet eden kadını hakaretine ve saldırısına maruz kalan Esra Yılmaz, kadından şikâyetçi oldu

kadıköy hayvana eziyet
DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadına tepki gösterip, o anları kameraya çeken Esra Yılmaz, kadın tarafından darbedildi.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi'nde Perşembe Günü yaşandı. İddiaya göre, Esra Yılmaz, işe gittiği sırada sokakta ismi öğrenilemeyen bir kadının yerde bulunan bir poşeti tekmelediğini gördü. Tekmelenen poşetten kedi çıktığını gören Yılmaz, kadına tepki gösterdi. Kediye eziyet eden kadını hakaretine ve saldırısına maruz kalan Esra Yılmaz, kadından şikâyetçi oldu.

'VİDEO ÇEKMEYE BAŞLAYINCA SALDIRDI'

Esra Yılmaz, yaşanan akılalmaz olayla ilgili şunları söyledi: "Evimden çıkıp iş yerine doğru giderken kadının sokak içerisinde bir şeyler yaptığını gördüm. Yanına gittiğimde gayriihtiyari bir şekilde durup onu izledim. Kadın beni gördükten sonra rahatsız olmuş olacak ki poşeti ters çevirip silkeledi. İçinden karnı burnunda bir kedi çıktı. 'Ne yapıyorsun?' diye sorduğumda, 'Evime girdi, etrafa çişini, kakasını yaptı' dedi. Bu onu tekmelemen için yeterli bir sebep değil dedim.

Orada bana hakaret etmeye başladı. Daha fazla iletişim kuramayacağımızı fark ettiğimde telefonumu çıkarıp kayıt almaya başladım. Çünkü bana hakaret etmekten, küfür etmekten hiç vazgeçmedi. Video çekene kadar herhangi bir saldırı yoktu. Hakaret ediyordu. Video çekmeye başladığımda direkt üzerime saldırdı. Videonun daha fazla devam etmesi gerekiyordu ama o kadar sert bir şekilde saldırıya uğradım ki telefon elimden düştü ve video da durdu."

'CAN HAVLİYLE KAÇTI, BULAMIYORUM'

Darp raporu aldığını belirten Esra Yılmaz, "Önce gittim darp raporu aldım. Sonra karakola gidip ifademi verdim. Daha sonra da şikâyetçi olduğumu belirttim. Hayvana yapılan eziyetle ilgili herhangi bir cezanın olmadığının farkındayım. En azından bana yapılan darp için dava açılsın. Adliyeye gidip gelelim. Hayvana yapılan eziyetin bir cezası olmadığını biliyorum ve ona yardım etmek istiyorum. Kedi olaydan sonra can havliyle o kadar hızlı kaçtı ki olay bittikten sonra aradım bulamadım. Her gün işe giderken ve iş çıkışı bakıyorum ama bulamıyorum" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! AK Partili Çelik'ten ABD'nin Kıbrıs kararına tepki! - Haberler
GÜNDEMAK Partili Çelik'ten ABD'nin Kıbrıs kararına tepki!
Son dakika haberler... 3 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
GÜNDEM3 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
Festival için çıktı, 8 yıldır aranıyor
GÜNDEMFestival için çıktı, 8 yıldır aranıyor
CHP ve İYİ Parti'den belediyeler için uyum komisyonu - Haberler
GÜNDEMCHP ve İYİ Parti'den uyum komisyonu
94. DHY kurası ne zaman çekiliyor? Sağlık Bakanlığı DHY kura çekiliş sonuçları tam liste 2020
GÜNDEM94. DHY kurası ne zaman çekiliyor?
Eski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
GÜNDEMEski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları sorgulama 2020
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastalığının tedavi nasıl?
GÜNDEMÇölyak hastalığı nedir, tedavisi nasıl?
Son depremler listesi 2 Eylül 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 2 Eylül 2020!
Düğüne 3 gün vardı! Kına dönüşü ölüm ayırdı!
GÜNDEMDüğüne 3 gün vardı! Kınadan dönüyorlardı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X