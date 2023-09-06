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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

        Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanyanın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:46
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        Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut yakalandı
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        Seçim öncesinde sosyal medya üzerinden 'Deliler Delisi' mahlasıyla yaptığı yayınları gündem oluşturan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı.

        İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

        Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliği'ne bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

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        Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.

        İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

        Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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