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        Son dakika haberi Kırmızı listedeki terörist etkisiz

        Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 18:43 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:44
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        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
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        Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

        Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek aktardı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Dakikalar önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu. Kırmızı kategoride aranan sözde Serhat eyalet komutanı sorumlusu Seyran Çomak etkisiz hale getirildi. Toplamda 16 farklı eylemde 29 şehidin verildiği eylemleri aslında hem bizzat katılan hem de bu eylemlere katıldığı gerekçesiyle kırmızı kategoride Serhat eyalet komutanı Yji-Star sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı da verildi. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz açıklaması yapıldı.

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