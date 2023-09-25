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        Şırnak ve Diyarbakır'da iki terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:10
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda terörden arananlar listesinde kırmızı ve gri kategorilerde yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak ile Diyarbakır'da terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Buna göre; Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince insansız hava aracı destekli Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu düzenlendi.

        Terörden arananlar listesi kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan ve Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Ercan Serhat' kod adlı Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı. Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de jandarma ve polis özel harekat unsurlarınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörden arananlar listesi gri kategoride aranma kaydı bulunan 'Agit Berxwedan' kod adlı Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin, Diyarbakır ve Muş'ta 2012-2022 yılları arasında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

        Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" dedi.

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