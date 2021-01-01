ABD'de şoke eden aşı skandalı!

Korkunç şüphe! 4 çocuk annesi ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

İlçede sabah saatlerinde bir sokağı temizleyen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cansız bedenin bulunduğu noktada incelemeler yaptı.

Nayır'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.