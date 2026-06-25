Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

DHA'nın haberine göre de yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı'nın (26) yer yatağına uydukları sırada yangının çıktığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.