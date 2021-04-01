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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA HABERİ: Kötü koku ve kan ortaya çıkardı!
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Kötü koku ve kan ortaya çıkardı! Vatandaşı zehirleyeceklerdi: 3 ton ele geçirildi

Konya Akşehir'de zabıtaya gelen, bir depodan dışarıya kan aktığı ve kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri adrese baskın yaptı. Depoda gelen ekipler şaşkına döndü. Üst katında canlı tavuk beslendiği görülen depoda, 3 ton kaçak ve insan sağlığına uygun olmayan et, sakatat ve hayvansal yağ ele geçirildi

SON DAKİKA HABERİ: Kötü koku ve kan ortaya çıkardı!
Kötü koku ve kan ortaya çıkardı!
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İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde vatandaşın kötü koku ve kan ihbarıyla bir depoya yapılan baskında, 3 ton kaçak ve insan sağlığına uygun olmayan et, sakatat ve hayvansal yağ ele geçirildi.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki bir depodan kan aktığı ve kötü kokuların yayıldığı konusunda gelen bir ihbarı değerlendirerek polis ekipleri ile birlikte söz konusu yere baskın yaptı.

Yapılan baskında iş yerinin kapalı olduğu, ancak içeride kasap malzemeleri, üst katında ise canlı tavuk beslendiği görüldü. İş yeri sahibine ulaşılamaması üzerine tutanak tutularak söz konusu yerden ekipler ayrıldı.

MÜHÜR VE VETERİNER KONTROLÜ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ertesi gün savcılıktan alınan arama kararı ile zabıta, polis ve Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tekrar söz konusu yere baskın düzenledi. İş yeri sahibine de ulaşılarak kapının açılmasının ardından yapılan denetimde iş yerinde fiziki şartların kötü ve hijyenik olmadığı, içerideki soğuk hava depolarında ve dondurucularda bulunan hayvansal yağ, et, sakatat ve işkembelerin sağlıksız olduğu, herhangi bir mezbahada kesildiğine dair mühür bulunmadığı ve veteriner kontrolü olmadığı tespit edildi.

Depoda bulunan 3 ton 60 kilogram olan bozuk etlere el konularak imha edildi. Depo olarak kullanılan iş yeri mühürlenerek kapatıldı. İş yeri sahibi hakkında da savcılıkça soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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