AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 501 bin 309'a, vaka sayısı 10 milyon 82 bin 618'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 128 bin 152 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 57 bin 103 ile Brezilya, 43 bin 514 ile İngiltere, 34 bin 716 ile İtalya, 29 bin 778 ile Fransa, 28 bin 341 ile İspanya, 26 bin 381 ile Meksika, 16 bin 103 ile Hindistan, 10 bin 364 ile İran, 9 bin 732 ile Belçika, 9 bin 135 ile Peru, 9 bin 26 ile Almanya, 8 bin 969 ile Rusya, 8 bin 516 ile Kanada, 6 bin 105 ile Hollanda, 5 bin 347 ile Şili, 5 bin 280 ile İsveç ve 5 bin 82 ile Türkiye izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı: "Çin (4 bin 634),Ekvador (4 bin 424),Pakistan (4 bin 35),Kolombiya (2 bin 939),Endonezya (2 bin 720),Mısır (2 bin 708),Güney Afrika (2 bin 413),İsviçre (1962),İrlanda (1734),Bangladeş (1695),Irak (1660),Romanya (1589),Portekiz (1561),Suudi Arabistan (1511),Polonya (1435),Filipinler (1236),Arjantin (1207) ve Ukrayna (1110)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 5 milyon 458 bin 523 kişi iyileşti, 4 milyon 122 bin 786 kişinin tedavisi ise sürüyor.

SON 24 SAATTE DÜNYADA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika’da 602, Hindistan'da 384 kişinin öldüğü bildirildi.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1109 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 70'e ulaştı. Son 24 saatte tespit edilen 38 bin 693 yeni vakayla toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 667'ye yükseldi.

BREZİLYA ÖLÜ SAYISINDA İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 265 bin 581 vaka ve 14 bin 263 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 789 kişinin ölümüne neden olan virüs, 108 bin 803 kişide görüldü. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA 602 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 602 artarak 26 bin 381'e ulaştı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 410 artışla 212 bin 802'ye çıktı. Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 384

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 384 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 95'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 552 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 528 bin 859’a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 309 bin 713 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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