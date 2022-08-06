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Haberler Gündem Güncel KPSS soruşturmasında son dakika | Ön rapor ortaya çıktı... 3 soru birebir, 10 soru benzer! - Haberler
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Son dakika haberi KPSS soruşturması: 3 soru birebir, 10 soru benzer

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturmada, uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

KPSS soruşturmasında son dakika | Ön rapor ortaya çıktı... 3 soru birebir, 10 soru benzer! - Haberler
KPSS soruşturması: 3 soru birebir, 10 soru benzer
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İHA

İptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yönelik devam eden soruşturmada uzmanlar ön raporu hazırladı. Buna göre, 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer.

İptal edilen KPSS hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Uzmanlar Yediiklim Yayınevi'nde arama yaparken, soruları inceliyor.

"ÖSYM ŞAİBELERİ ORTADAN KALDIRARAK YOLUNA DEVAM EDECEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruların önceden verildiği iddiası üzerine KPSS'nin iptaline ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi: "FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17’sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."

KPSS İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

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