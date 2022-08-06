KPSS soruşturması: 3 soru birebir, 10 soru benzer

İptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yönelik devam eden soruşturmada uzmanlar ön raporu hazırladı. Buna göre, 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer.
İptal edilen KPSS hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Uzmanlar Yediiklim Yayınevi'nde arama yaparken, soruları inceliyor.
KPSS İPTAL EDİLMİŞTİ
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.
YORUMLAR