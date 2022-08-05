KPSS soruşturmasında ilk bulgular! Başka yayınevlerinin soruları da incelenecek 0:00 / 0:00

KPSS'nin iptal kararıyla birlikte devam eden KPSS soruşturmasında ilk bulgulara göre Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavıyla, KPSS ilk oturumunda yer alan bazı soruların aynı olduğu tespit edildi. Soru sayısına ilişkin spekülasyon yapıldığını belirten yetkililere sordum, “Kaç soru var?” Yanıt şöyle: “Yediiklim yayınevinin deneme sınavıyla KPSS sınavında bire bir aynı olan ya da birbirine benzeyen soru sayısı iddia edildiği gibi 20 değil.” “Kaç soru var?” diye ısrar edince, sayı vermekten kaçınan ve müfettişlerin rahat çalışması gerektiğini belirten yetkililer, “3-5 soru diyebiliriz” yanıtını verdi. Sınavın niçin iptal edildiğini sorduğumda ise çok ilginç yanıtlar aldım. Sınavla ilgili şaibeler olduğunu, sadece Yediiklim değil, başka yayınevleri aracılığıyla da soruların çalınmış ya da kopyalanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, sınav sorularının tespit edilen başka yayınevlerinin yayınları ile karşılaştırılacağını söylediler. Bu yanıtlardan anladığım iptal kararının ardından soruşturma bir hayli genişleyecek ve çarpıcı sonuçlar çıkma olasılığı yüksek.

"BİTMİŞ SINAVLARA BAKILACAK MI?" Yetkililere şunu da sordum: “Vatandaşın kafasında soru işaretleri var. Bu hayati meselede, diğer sınavlarda da şaibe olabileceği şüphesiyle yapılmış sınavların da iptal edilmesi söz konusu olabilir mi?” Yanıt netti: "Şu anda gündemimiz 2022 KPSS sınavı. Sadece bu sınavla ve yapılacak diğer oturumlarıyla ilgili iptal kararı aldık. Gerekirse diğer sınavlara da bakarız ancak süreç tamamlanmış, sınavlar açıklanmış. Çok uzun bir süreç. Bu konuya girmeyiz." Yetkililer, sınavın iptal edilmemesi durumunda ÖSYM’nin itibar kaybedeceğini ve insanların hukuka-adalete inancının sarsılacağını vurguluyor.

“ORGANİZE ÖRGÜT MÜ?” Yetkililere, çıkar amaçlı organize bir suç örgütü olup olmadığını da sordum. Şu anda bununla ilgili net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, teknik incelemenin ardından bunun belli olacağını ifade ettiler. Mali Şube’nin de devreye girmiş olması, ekonomik çıkar amaçlı bir örgüt şüphesini gidermeye yönelik. Yetkililer, “Kurumları kendi haline bırakalım; işlerini yapsınlar. Bütün detaylarıyla soruşturma yapılacak ve sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanacak” diyorlar. Personelle ilgili çalışmalar da bir yandan yürüyor.