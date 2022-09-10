Kral III. Charles resmen kral ilan edildi 0:00 / 0:00

Bugün St James’s Sarayı’nda 200 kadar kıdemli hükümet yetkilisi, Kraliyetin etki alanındaki diğer ülkelerden gelecek 14 diplomat ve devletin yüksek kurumlarından görevliler bir toplantı yaptı.

Ardından Katılım Konseyi üyeleri basının karşısına geçerek Kral III. Charles'ın Britanya'nın yeni hükümdarı olduğunu resmen duyurdu.

Charles'ın kral ilanı ile birlikte 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' sözü 'Tanrı Kralı Korusun' olarak söylendi.

Törende İngiltere'nin eski başbakanları da hazır bulundu.

KRAL III. CHARLES'TAN İLK KONUŞMA

Ardından Kral III. Charles basının karşısına geçerek kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Kral III. Charles, katılım töreninde "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var" dedi ve kendisine ilham veren annesini takip etme sözü verdi.

Kral III. Charles ayrıca, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin resmi tatil ilan edilmesi emrini onayladı ancak tarih henüz açıklanmadı.

KRALLIĞI HALKA DUYURULDU

Ardından Baş Silah Kralı, resmi bildirimi okuyarak Charles'ın kral olduğunu halka duyurdu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.