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İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası tahta Kral III. Charles geçti. Ancak Kral III. Charles'ın kabullenilmesi Birleşik Krallık halkı için o kadar da kolay olmayacak.

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  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde ailesinin yanında 96 yaşında hayatını kaybetti. 

     
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Tahtın 1 numaralı varisi olan oğlu Charles ise tahta geçen isim oldu ve Kral III. Charles adını aldı.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Ancak Birleşik Krallık'ta halkın kabullenmesi Charles söz konusu olduğunda o kadar kolay görünmüyor. Peki ama neden? 
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Bunun sebeplerinden birisi yerine geldiği kişinin 70 yıldır hüküm süren ve Birleşik Krallık kadar dünyaya da damga vuran Kraliçe II. Elizabeth olması...
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Kraliçe II. Elizabeth'in dünyada saygı gören bir kadın figür olmasının yanı sıra İngiliz halkının çoğunluğu kraliçeyi monarşi ile kendileri arasında dengeyi bir şekilde kuran bir hükümdar olarak görüyordu. Ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile bu dengenin sağlanamayacağı düşünülüyor.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Bir diğer neden ise şüphesiz tüm dünyanın sevgisini kazanan eski eşi Prenses Diana... 

     
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Kral Charles, Prenses Diana ile evlendiğinde genç prenses henüz 19 yaşındaydı. Ancak evliliklerindeki sorunlar evlendikleri andan itibaren bir anlamda başlamıştı...
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Prenses Diana'dan önce o dönem evli olan Camilla Parker Bowles'a aşık olan Charles, sarayın bu ilişkiye izin vermemesi sonrası Prenses Diana ile evlenmişti.

    Ancak Charles ve Camilla tüm itirazlara rağmen evlilikleri boyunca iletişim kurmaya ve görüşmeye devam ettiler.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Bu durumu fark eden Prenses Diana bu krizi "Evliliğimizde 3 kişiydik. Ben, Charles ve Camilla" diyerek anlatmıştı...
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Camilla Parker-Bowles'un Diana ve Charles'ın dünyanın konuştuğu düğünde bile yer aldığı belirtilmişti.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Tüm bu ilişki sürerken Camillagate olarak adlandırılan, Charles ve Camilla'nın özel telefon konuşmalarının sızdırılması da İngiltere tarihindeki en büyük skandallar arasında yer almıştı.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Bu süreçte Diana halkın sevgilisi olmaya ve kendini hayır işlerine adamaya 1992 yılındaki boşanma kararlarından sonra da devam etti. 

    Bu da Diana'yı halkın prensesi haline getirmesine karşın yaşananlardan Charles'ın sorumlu tutulmasına neden oldu.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Prenses Diana'nın 1997'deki trajik ölümü sonrasında bile Charles ve Camilla'nın evliliğine direnen Kraliçe II Elizabeth 2005'te geri adım attı ve çift tüm skandallara karşın evlendi. 
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Charles'ın tepki çekmesinde bir diğer faktör ise oğlu Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliği sürecinde takındığı sert tavır oldu.

    Çiftin saraydan ayrılık kararı sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in ılımlı tavrına karşın Charles sert tepki gösterdi. Öyle ki çift İngiltere'yi ziyaretleri sırasında Kraliçe II. Elizabeth ile görüştü ancak Charles ile görüşme gerçekleştirmedi. 

     
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Kral III. Charles, Kral olarak yaptığı ilk halka seslenişte her şeye rağmen ılımlı mesajlar verdi ve annesi Kraliçe II. Elizabeth'e saygısını dile getirdi.

     
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Konuşmasında annesine saygısını dile getiren Charles "Bu onun temeldeki kişisel adanmışlığıydı. Bütün hayatını buna adamıştı. Fedakarlıklar yaptı görevi için. Adanmış bir şekilde hizmet etti, geri adım atmadı. İlerleme zamanlarında, değişim zamanlarında, kutlama zamanlarında ve üzüntü zamanlarında, kayıp zamanlarında hep bu ruhla hizmet etti" dedi 
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    "50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak" diyen Charles  Harry ve Meghan'a da sevgilerini dile getirerek onların da ABD'de kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerini resmen duyurdu.

    Kapanışta ise annesine sevgilerini dile getirerek "Sevgili anneme... Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun." dedi.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Charles'ın bu konuşması ılımlı görülerek Birleşik Krallık halkı tarafından olumlu olarak yorumlandı.
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    Ancak Kral III. Charles ve yeni başbakan Liz Truss ile İngiltere'yi nasıl bir dönem beklediğini zaman gösterecek...
  • İngiliz halkı neden Kral III. Charles'ı kabullenmekte zorlanıyor?

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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