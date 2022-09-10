"50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak" diyen Charles Harry ve Meghan'a da sevgilerini dile getirerek onların da ABD'de kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerini resmen duyurdu.

Kapanışta ise annesine sevgilerini dile getirerek "Sevgili anneme... Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun." dedi.