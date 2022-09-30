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Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı.

PUTİN KARARNAMEYİ DÜN İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri dün imzalamıştı.

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna’daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanımıştı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.