Kremlin'den 'İsveç modeli' önerisine yanıt 0:00 / 0:00

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Ukrayna'da Avusturya veya İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrinin bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz" dedi.

Ukrayna ile barış görüşmelerini gerçekleştiren Rusya delegasyonunun başındaki Medinskiy "Ukrayna tarafı, Avusturya ya da İsveç gibi, askeri güçlerden arındırılmış ve tarafsız, ancak kendi ordusu ve donanması olan bir ülke statüsü almak istediğini söylüyor. Bunların hepsi Rusya ve Ukrayna’nın savunma bakanlıkları düzeyinde ele alınıyor." ifadelerini kullanmıştı.