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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Küçük Müslüme'den acı haber! Mersin'de 10 Kasım'da kaybolmuştu
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Son dakika haberi Küçük Müslüme'den acı haber!

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Son dakika: Küçük Müslüme'den acı haber! Mersin'de 10 Kasım'da kaybolmuştu
Küçük Müslüme'den acı haber!
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AA

Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu günde acı haber geldi. Küçük kızın kaybolduğu yerden 7 km ötede cansız bedeni bulundu.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı. Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Müslüme’nin kaybolmasının 10’uncu gününde acı haber alındı. Bölgede Jandarma Komando timleri, Mersin ve Adana’dan gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gülnar Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmasını sürdürmeye devam etti.

BABA: BU ÇOCUK BURADA YOK

Devletin tüm imkanlarının burada olduğunu anımsatan baba Mehmet Yağal, "Arama tarama yaptık hiçbir şey çıkmadı. Bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk burada yok. Ben çocuğumun ayak izine göre, yola çıktı ve biri götürdü diyorum. Biz her yeri geziyoruz, binlerce insan görüyoruz ama beni böyle takip edecek bildiğim biri yok. 2,5 yaşındaki çocuk sadece en son ayak izinden başka iz yok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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