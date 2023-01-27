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Haberler Dünya Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı
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Son dakika haberi Kudüs'te silahlı saldırı

Kudüs'te bir sinagogda silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı
HABERTURK.COM

Kudüs’te bulunan bir sinagoga silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 10 kişinin de yaralandığı; saldırganın ise vurulduğu belirtildi.

İsrail polisi, Neve Ya'akov bölgesindeki sinagogda gerçekleşen olayı bir 'terör saldırısı' olarak niteledi.

ABD'DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrailli mevkidaşıyla temas halinde olduğu belirtilirken, Blinken'ın önümüzdeki haftaki İsrail ziyaretiyle ilgili bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

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