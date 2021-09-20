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Haberler Futbol Milli Takım
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Son dakika haberi Stefan Kuntz imza attı!

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un imza töreni gerçekleştirildi. Alman hoca, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop törende açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi Stefan Kuntz imza attı!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Alman teknik adam Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Türk futbolu için yeni bir dönemin başladığını belirten Nihat Özdemir, "Kan değişikliği futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşanan süreç üzerine Şenol hocayla görüşmeler yaptık. Karşılıklı mutabık kalarak yolarımızı ayırdık. Ardından değerlendirmeler yaparak Stefan Kuntz isminde karar kıldık. Kuntz futbol anlayışı, kariyeri ve disiplininin yanı sıra Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla 2 şampiyonluk kazandı. Kazanacağı başarılarla Almanya için kayıp, Türkiye için kazanç olacaktır." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Başkan Özdemir, "Kalan 4 maçta, özellikle Norveç müsabakasında tüm ülkemizi milli takım etrafında birleşmeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. A Milli Takım her şeyin üstündedir. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Her ne skorlar alırsak alalım Kuntz'u ve çocukları tartışma konusu yapmayalım. Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Kuntz'un yeni görevinde en büyük yardımcısı sayın Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçle Hamit Altıntop milli takımlardan sorumlu olacak ve gücünü ortaya koyacaktır. Bizler ile hocamız arasında köprü görevini üstlenecektir." diye konuştu.

STEFAN KUNTZ: GURURLUYUM VE MUTLUYUM

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, bu göreve layık görüldüğü için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.

Sözlerine "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Kuntz, "Hamit beni aradığında ilk hissettiğim şey gurur oldu. Son derece başarılı Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağım için gururluyum ve mutluyum. İşimiz bundan sonra başlayacak. Hepimiz, tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç maçına hazırlanacağız. En kısa sürede tamamen futbola odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Nihat Özdemir'e ve Hamit Altıntop'a kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür eden Alman teknik adam, şunları söyled:

"Benim için bir tür evime dönmek gibi oldu. Beşiktaş'ta inanılmaz 1 yıl geçirdim. Türkiye'den erken ayrıldık diye anlatırım. Müthiş konukseverlikle karşılandık. Aileme Türkiye ile görüşmelerin iyi gittiğini söylediğimde çocuklarım ve eşim 'Biz de seninle gelebilir miyiz?' dedi. Bundan büyük iltifat yapmam mümkün olmayacaktır. Bana gösterilen bu inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Türkiye'de futbola yapı kazandıracağız. Yeniden gururla Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Oturup zaferlerden bahsetmek keyifli olacaktır. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum."

"Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak kenarda gördüğümde kahkaha attım. Onun yaşattığı başarıları görünce saygı duydum."

HAMİT ALTINTOP: KUNTZ'UN SAHA İÇİNDE EN İYİSİNİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ

TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ise Stefan Kuntz'a güvendiklerini ve Alman teknik adamın başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Kuntz tercihinde kendisine duyulan güven dolayısıyla eski bir milli futbolcu olarak büyük gurur duyduğunu anlatan Altıntop, şunları kaydetti:

"Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerime bana bu sorumluluğu verdikleri için teşekkür ederim. Sorumluluğumun farkındayım. Ancak bunu birikimimle mutluluğa çevireceğimizden emin olabilirsiniz. Zor bir görev. Zoru seviyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sayın Kuntz'u genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle tanıtmak istiyoruz. Görevinin bilincinde. Ben kendisiyle istişareler yaptım. Kalitemle ve birikimimle kendisini en iyi şekilde destekleyeceğime söz verdim. Kuntz'un da saha içinde en iyisini yapacağına inanıyoruz. Almanya'da Ümit Milli Takım'da 5 yıl görev aldıktan sonra A takımı hak ettiğine inanıyorum. İkinci vatanında bu şansı kendisine veriyoruz. Kendisine inanıyoruz. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Umarım en kısa zamanda çok iyi sonuçlarla ve güzel futbolla buluşmak üzere."

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