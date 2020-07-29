İHA

Kurban Bayramını nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı.

Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu’nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında öğlen saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Yaşanan yoğunluk, yüksek sıcaklıklar nedeni ile akşam yola çıkanların ve mesai saatlerinin sonlanması sonrasında yola çıkanların da eklenmesi ile arttı. TEM Otoyolu’nun İzmit kesiminde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.