Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Derinliği ise 4.6 olarak kaydedildi.

Büyüklük 5.0 (Mw)

Yer Malatya - Pütürge

Tarih 05/06/2020 - 21:06:20 (TS)

Enlem 38.2576 (K)

Boylam 38.7455 (D)

Derinlik 6.98 (KM)

MALATYA VALİSİ VE BELEDiYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

Malatya Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Gerek kırsal kesimlerdeki muhtarlarımızla yapılan görüşmelerde, gerek MASK ve itfaiye yetkililerimizden aldığımız bilgilerde, gerek Pütürge Belediye başkanımız ve valimizden aldığımız bilgilerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade etmek istiyorum. Tüm Malatyamıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum." dedi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hateketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 5, 2020

24 OCAK'TA SİVRİCE MERKEZLİ DEPREM YAŞANMIŞTI

24 Ocak'ta mrkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerinde hissedilmiş, Malatya Pütürge'de de hasara yol açmıştı. Doğanyol ilçesinde 202, Pütürge'de 150, Kale'de 37, Battalgazi'de 18, Yeşilyurt'ta ise 2 olmak üzere 409 binanın yıkıldığı Malatya'da, Pütürge ilçesinde 2 bin 250, Battalgazi'de 1229, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlenmişti. Depremde Elazığ'da 38, Malatya'da 36 olmak üzere 74 okul zarar görmüştü.