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        Son dakika haberi Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamalar

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:29
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        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamalar
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşuyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Milli mücadelede vatan bölünmez bir bütündür fikri bütün milletvekilleri tarafından kabul edildi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muhaberesi en önemli safhalardan oluşuyordu. Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere. "

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