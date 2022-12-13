Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig
ABONE OL

Son dakika haberi | Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması: "Olumlu cevap alamadık"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: "Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz."

Son dakika haberi | Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planladıklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı
FUTBOL Geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri
FUTBOL Raskin, Türkiye'yi istemiyor!
2022 Dünya Kupası damga vuran tribün güzelleri... -Spor haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'na damga vurdular
Altay'da Arda Gezer krizi: Genç futbolcuya asgari ücret!
FUTBOL Genç futbolcuya asgari ücret!
Dünyanın en güzel futbolcusu: Ana Maria Markovic
FUTBOL Dünyanın en güzel futbolcusu!
Galatasaray Lazio hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Lazio hazırlık maçı hangi kanalda? Son dakika: GS Lazio maçı ilk 11'ler ve kadrolar
FUTBOL Galatasaray Lazio hazırlık maçı ne zaman?
Fenerbahçe'de sakatlık raporu!
FUTBOL Fenerbahçe'de sakatlık raporu!
Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Ceyhun Kazancı her şeyi açıkladı!
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Kerem'in menajerinden transfer sözleri!
Fenerbahçe'ye transfer teklifleri yağıyor: Arda ve Ferdi'den sonra şimdi de Osayi Sameul... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Şimdi de Osayi Sameul'in peşindeler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.