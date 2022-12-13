Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planladıklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz."