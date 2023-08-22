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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi! Memura zam teklifinde 3. randevu - Güncel haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Memura zam teklifinde 3. randevu

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 21:37 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:41
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        Memura zam teklifinde 3. randevu
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        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, müzakere aşamasının sona ermesine saatler kala devam ediyor.

        Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

        Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere edeceği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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