İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023- 28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen 'MERCEK' operasyonlarında; 57 bin 134 ruhsatsız tabanca, 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve bin 657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam; 79 bin 235 silah ele geçirildi. 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.