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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika: 'Mercek 15' operasyonunda 878 şüpheliye işlem yapıldı

        Son dakika haberi 'Mercek 15' operasyonunda 878 şüpheliye işlem yapıldı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 08:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 08:44
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        'Mercek 15' operasyonunda 878 şüpheliye işlem yapıldı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

        Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023- 28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen 'MERCEK' operasyonlarında; 57 bin 134 ruhsatsız tabanca, 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve bin 657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam; 79 bin 235 silah ele geçirildi. 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

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        DHA'da yer alan habere göre Yerlikaya, açıklamasının devamında, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkâri, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 750 silah ele geçirildi.

        İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 99 tabanca,4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 136 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 61 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 60 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 47 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 21 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 27 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.

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