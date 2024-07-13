Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 'MERCEK-21' operasyonunda bilanço açıklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 75 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 'MERCEK-21' operasyonları düzenlendi. Bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 08:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'MERCEK-21' operasyonunda bilanço açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-21" operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.

        Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.

        İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!