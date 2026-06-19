Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon
Mersin'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı.
17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.
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