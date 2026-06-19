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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon | Son dakika haberleri

        Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon

        Mersin'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon

        Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

        Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı.

        17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.

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