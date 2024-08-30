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        Haberler Gündem Son dakika haberi Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı

        Son dakika haberi Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı

        İstanbul'da metrobüs kazası nedeniyle gözaltına alının 8 kişiden metrobüs sürücüsü ve denetim amirinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:20
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        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
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        Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

        Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

        Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.

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        Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi ise tutuklandı.

        SEVK YAZISINA ULAŞILDI

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında soruşturma ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

        Sevk yazısında, olay tarihinde "M3070" sayılı metrobüsün sürücüsü D.M.Ç'nin, hızını yol yapısına uyarlamadığı, yanlış manevra ve yetersiz frenleme yaptığı gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi.

        Metrobüs sürücülerinin yol çalışmasını rahatlıkla fark edebilecekleri, göze çarpacak ikaz ve işaret levhalarının yeterli olmadığı bildirilen yazıda, yetkili birim sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve Müdür Yardımcısı A.Y. ile metrobüs saha amiri olarak görev yapan Ş.Y. ve yüklenici firmanın şantiye şefi M.S.K'nin de kazada kusurlu oldukları değerlendirildi.

        Delillerin tamamının toplanmamış olduğu hususuna yer verilen yazıda, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

        Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

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