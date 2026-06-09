Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı

Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakala... Daha Fazla Göster Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyon hakkında "Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz" dedi Daha Az Göster