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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi! İşte o teşkilatlar | Son dakika haberleri

        MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi. Yalçın, açıklamasında yeni atamaları da paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

        Yalçın aynı açıklamada, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" bilgisini verdi.

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