MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi. Yalçın, açıklamasında yeni atamaları da paylaştı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.
Yalçın aynı açıklamada, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" bilgisini verdi.
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