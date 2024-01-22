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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: MHP'de, ilk iki mitingin adresi açıkladı

        MHP'de, ilk iki mitingin adresi açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yerel seçim hazırlıklarına yönelik ilk mitingi 28 Ocak'ta Mersin'de, ikinci mitingi ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştireceklerini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:36
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        MHP'de, ilk iki mitingin adresi açıkladı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle düzenleyecekleri mitinglere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne kadar büyük badirelerden geçtiğini ve milletin ciddi imtihanlarla sınandığını belirterek, "Kuruluş yıllarından sonra yaşanan toplumsal çalkantılara, askeri darbelere, vesayet rejimi kurma çabalarına, ülkemizi Batı'nın uydusu konumunda tutma gayretlerine, azgın bölücü eylemlere rağmen; devletimiz bağımsızlığını, milletimiz bütünlüğünü korumayı bilmiştir.

        Aziz milletimiz; şanlı geçmişinden, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi birikimden, köklü bir yönetim ve insan anlayışından beslenen tecrübesini toplum hayatına yansıtarak devletimizi ayakta tutmuştur. Türk milleti; mevcudiyetini hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi, sarsılmaz bir azim ve aşınmaz bir dirençle savuşturmuştur.

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        Milletimizin gösterdiği bu yüksek direnç ve varlık refleksi; daima ilham kaynağımız olmuş, yolumuzu aydınlatmıştır. Milletimizi tarih sahnesinden silmek ve yaşadığımız coğrafyayı parçalara ayırmak üzere emperyalist ülkelerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gizli ve açık anlaşmaların kapısı hala açık tutulmaktadır. Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekalet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

        "MİSAK-I MİLLİ KARARLARINA SADAKAT BİR VECİBEDİR"

        Bölücü tehdidin azalmadığını, bilakis şiddetini arttırdığını vurgulayan Yalçın, "Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet'imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır.

        MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün; bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken, bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır.

        Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci TBMM'de ise Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihi beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi rehberi olmuştur. Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Milli'ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakı'nı var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümüdür" ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ SÖZ BİRLİĞİMİZ DÜNYAYA İLAN EDİLECEK"

        Partisinin mitinglerinde kullanacağı seçim sloganlarından birisinin de aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlendiğini kaydeden Yalçın, "MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışıyla bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir" dedi.

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        #mhp
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