Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli: Sırayla ziyaret edeceğim

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim" dedi.

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Binalar üzerimize düştü ama ışığın sönmediğini göstereceğiz. Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.

Karanlığın ardında nice güneşler var. Savaşlara doğal afetlere, darbe teşebbüslerine karşı aynı cephede mücadele ettik.

"TABLO KAHREDİCİ BİR BOYUTTADIR"

Bu zor günleri birlikte aşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'miz devasa bir afetin pençesindedir. Çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz. Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki fay hattının en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir.

Karşımızda belirginleşen tablo kahredici bir boyuttadır. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Depremin odak derinliğinin 5 km olması yıkım tesirini daha da artırmıştır. Türkiye nüfusunun yüzde 15'i yıkım alanının etkisi altında kalmıştır.

"MİLLETİMİZİN YAŞADIĞI ACI BİZİM ACIMIZDIR"

İlk depremde hasar gören binalar ikincisinde tamamen yıkılmıştır. Yaralarımızı saracağız. Çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz.

Cumhurbaşkanının deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim.

Yardım ve desteklerinin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru en sağlıklı yoldur. Devleti bir kenara bırakıp ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya paniğe neden olanlar neyin peşindedir. Devletin yapamadığı ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmaniye´de çadır kentte yangın
GÜNDEM Çadır kentte yangın paniği!
Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?
GÜNDEM Uzmanlar yanıtlıyor "Binanın sağlamlığı nasıl ...
ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?
GÜNDEM Eskişehir deprem risk haritası
Son dakika: Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
GÜNDEM Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bugün var mı?
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!
Son dakika: Kahramanmaraş'taki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi
GÜNDEM Büyük yıkım helikopterden görüntülendi
Depremde son dakika gelişmesi! Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremin 198. saatinde yeni kişiler kurtarıldı
GÜNDEM 9. günde 198. saatte peş peşe mucize!
DEPREM SON DAKİKA ÖLÜ SAYISI | 14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina çöktü? Bölgeden güncel haberler bugün
GÜNDEM 10 ili vuran depremde can kaybı artıyor!
AKILALMAZ OLAY | Hatay depreminden kurtuldu! Kütahya'da yangında öldü! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Hatay'da depremden kurtuldu! Kütahya'da yangında ...
Son dakika haberler: Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor! Deniz Baykal cenaze töreni
GÜNDEM Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.