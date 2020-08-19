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Son dakika haberi Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı - 19 Ağustos 2020

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu kazandıran numaralar 34 47 32 89 33 82 Joker-86 bu şekilde belirlendi.

sayısal loto

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. 19 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar 34 47 32 89 33 82 Joker-86 olarak belirlendi.

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