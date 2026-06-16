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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Misafirliğe gittiği evde öldü | Sinop haberleri | Son dakika haberleri

        Misafirliğe gittiği evde öldü

        Sinop'ta, 56 yaşındaki Samim Demirci, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölüm üzerine polis ve savcılık, geniş çaplı inceleme başlattı. Demirci'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Misafirliğe gittiği evde öldü

        Sinop'ta olay, Camikebir Mahallesi Ekmekçioğlu Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Samim Demirci, misafirliğe geldiği evde hareketsiz kaldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre ev sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Gelişmelerin ardından, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Demirci'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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