Dünyanın gözü bu hafta sonunda... Savaş bu kez sona mı erecek? ABD/İsrail-İran savaşında mutabakat yakın mı? Taraflar anlaşmayı nasıl sağlayacak? Hürmüz'ün kontrolü kimde olacak? ABD ve İran, nükleer program ve uranyum konusunda anlaştı mı? Bölgede uzun vadeli barışın garantisi olacak mı? İsrail anl... Daha Fazla Göster

Dünyanın gözü bu hafta sonunda... Savaş bu kez sona mı erecek? ABD/İsrail-İran savaşında mutabakat yakın mı? Taraflar anlaşmayı nasıl sağlayacak? Hürmüz'ün kontrolü kimde olacak? ABD ve İran, nükleer program ve uranyum konusunda anlaştı mı? Bölgede uzun vadeli barışın garantisi olacak mı? İsrail anlaşmaya uyacak mı? Anlaşma Lübnan'ı da kapsayacak mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Emekli Kurmay Albay/Kent Üni. Öğr. Üyesi Ünal Atabay, Gazeteci - Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel, Gazeteci Nalan Yazgan ve Independent Türkçe GYY. Nevzat Çiçek yorumladı. Daha Az Göster