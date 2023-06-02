'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda flaş gelişme!

DHA

Konya'da lise müdürü Harun Avcu (57), geçen yıl son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

GÜNLERCE İSTİSMAR ETTİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu.

ELEKTRİK USTASI TUTUKLANDI Evli ve 3 çocuk babası, elektrik ustası Ahmet Mandal. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

BİR İSTİSMAR VAKASI DAHA ORTAYA ÇIKTI Okul müdürü Harun Avcu. G.A. ile aynı okulda okuyan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal'ın tacize uğradığını belirterek şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı da olan K.K., ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.