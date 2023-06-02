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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda flaş gelişme!
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'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda flaş gelişme!

Konya'da lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'nın, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp, elektrik ustası 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada tutuklanan okul müdürleri 57 yaşındaki Harun Avcu ile 48 yaşındaki Asuman Sahar Koleri'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı

Son dakika haberi: 'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda flaş gelişme!
DHA

Konya'da lise müdürü Harun Avcu (57), geçen yıl son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

GÜNLERCE İSTİSMAR ETTİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu.

ELEKTRİK USTASI TUTUKLANDI

Evli ve 3 &ccedil;ocuk babası, elektrik ustası Ahmet Mandal.
Evli ve 3 çocuk babası, elektrik ustası Ahmet Mandal.

Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

BİR İSTİSMAR VAKASI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; Harun Avcu.
Okul müdürü Harun Avcu.

G.A. ile aynı okulda okuyan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal'ın tacize uğradığını belirterek şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı da olan K.K., ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.

DİNİ NİKÂH DA KIYDILAR

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; olan Asuman Sahar Koleri.
Okul müdürü olan Asuman Sahar Koleri.

Soruşturma kapsamında; yeni deliller ışığında dini nikah kıyan okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri (48) tutuklandı.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

MEMURLUKTAN İHRAÇ EDİLDİLER

Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 hafta önce Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

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