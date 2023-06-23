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MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol kırmızı bülten ile aranan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Esad Faraşin" kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde etkisiz hale getirdi. MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “Yürütme Konseyi”ni öncelikli hedef olarak belirlemişti. "Esad Faraşin" veya geçmiş dönemde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod isimlerini de kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT'TEN TALİMAT Sözde konsey üyelerinin güvenlik gerekçesi ile bir arada bulunmadığı ve Irak, Suriye, Avrupa ülkeleri gibi yurtdışında farklı bölgelerde bulunduğu biliniyordu. Örgüt tarafından çok iyi korunan Yürütme Konseyi üyeleri, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmıyorlardı. MİT, örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman Çadırcı'nın Suriye’de bulunduğunu öğrendi ve saha ajanlarıyla kapsamlı bir planlama yaptı. MİT, sahadan aldığı istihbarat üzerine operasyon kararı aldı ve hazırlıkları tamamladı. Daha sonra Suriye/Kamışlı’da Abdurrahman Çadırcı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi.