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Son dakika haberi MİT'ten kırmız listeye çizik! Sözde konsey üyesi etkisiz!

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİT'ten kırmız listeye çizik! Sözde konsey üyesi etkisiz!
HABERTURK.COM / AA

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol kırmızı bülten ile aranan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Esad Faraşin" kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “Yürütme Konseyi”ni öncelikli hedef olarak belirlemişti. "Esad Faraşin" veya geçmiş dönemde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod isimlerini de kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT'TEN TALİMAT

Sözde konsey üyelerinin güvenlik gerekçesi ile bir arada bulunmadığı ve Irak, Suriye, Avrupa ülkeleri gibi yurtdışında farklı bölgelerde bulunduğu biliniyordu. Örgüt tarafından çok iyi korunan Yürütme Konseyi üyeleri, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmıyorlardı.

MİT, örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman Çadırcı'nın Suriye’de bulunduğunu öğrendi ve saha ajanlarıyla kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, sahadan aldığı istihbarat üzerine operasyon kararı aldı ve hazırlıkları tamamladı. Daha sonra Suriye/Kamışlı’da Abdurrahman Çadırcı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi.

ABDURRAHMAN ÇADIRCI KİMDİR?

Kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Abdurrahman Çadırcı, 1995 yılından itibaren Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Üyesi olup 1997-1999 döneminde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 1997 yılında “Sürgünde Kürt Parlamentosu” üyesi olarak Almanya/Frankfurt'ta bulundu ve 1999 yılında örgüt tarafından “Sürgünde Kürt Parlamentosu” Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2000 yılında Irak/Kandil’de Basın Akademisi Sorumlusu oldu ve aynı zamanda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK) Temsilciliği’ne getirildi.

2001 yılından itibaren Interpol – Kırmızı Bülten’le aranan Abdurrahman Çadırcı, 2002 itibarıyla “Kuzey Kürdistan Ulusal Platformu” Sözcüsü olarak faaliyet yürüttü. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirildi ve aynı yıl içerisinde Lübnan’a geçerek Kürt-Der bünyesinde çalışmalarda bulundu. Lübnan’da bulunduğu dönemde örgütün basın faaliyetlerini yönetti. 2003-2006 yılları arasında KCK Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve 2005 yılında, örgütün Irak’taki siyasi uzantısı PÇDK’nın Genel Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı.

2006 yılından itibaren sözde KCK Başkanlık Konseyi Üyesi olan Abdurrahman Çadırcı'nın, 2008-2015 yıllarında KCK Diplomasi Komitesi Üyesi oldu ve 2008-2010 yıllarında terör örgütü PKK/KCK Moskova Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2010 yılında Irak’a geçiş yaptı ve 2014 yılında Mahmur Kampında Eğitim Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015 yılında KCK Merkez Komite Üyesi oldu ve 2018 yılından itibaren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.

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